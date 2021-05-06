Украина

Владислав Ванат остается в составе киевского клуба.

Киевское Динамо на своем официальном сайте объявило о подписании нового контракта с нападающим Владиславом Ванатом.

Сроки нового соглашения с 19-летним украинцем не разглашаются, но отмечается, что контракт — долгосрочный.

В нынешнем сезоне Ванат обновил рекорд по голам в молодежном чемпионате U-21, забив 25 голов. Также на его счету 8 забитых мячей в первенстве U-19.

Помимо этого, Ванат дважды попадал в заявку основной команды Динамо на матчи УПЛ, но на поле не появлялся.

Ранее сообщалось, что Динамо U-21 оформило досрочное чемпионство в молодежном первенстве Украины.