Хавбек киевского клуба пробил нестандартно, но главное результативно.
Назар Волошин, instagram
30 апреля 2021, 13:58
В рамках поединка 24-го тура молодежного первенства чемпионата Украины киевское Динамо в гостях обыграло полтавскую Ворсклу со счетом 4:2.
Уже к 39-й минуте киевляне выигрывали со счетом 3:1 и на 40-й минуте молодой полузащитник "бело-синих" Назар Волошин оформил дубль, причем сделал это красивейшим образом. Украинец красиво пробил рабоной с пределов штрафной, а вратарь полтавчан среагировать на удар не успел.
Видео гола:
Напомним, поединок 24-го тура УПЛ между Ворсклой и Динамо пройдет в субботу, 1 мая, в 19:30 по киевскому времени.