Украина

Хавбек киевского клуба пробил нестандартно, но главное результативно.

В рамках поединка 24-го тура молодежного первенства чемпионата Украины киевское Динамо в гостях обыграло полтавскую Ворсклу со счетом 4:2.

Уже к 39-й минуте киевляне выигрывали со счетом 3:1 и на 40-й минуте молодой полузащитник "бело-синих" Назар Волошин оформил дубль, причем сделал это красивейшим образом. Украинец красиво пробил рабоной с пределов штрафной, а вратарь полтавчан среагировать на удар не успел.

Видео гола:

Напомним, поединок 24-го тура УПЛ между Ворсклой и Динамо пройдет в субботу, 1 мая, в 19:30 по киевскому времени.