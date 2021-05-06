Украина

Футболисты закарпатского клуба все-таки решили выйти на поле.

Поединок 25-го тура украинской Премьер-лиги между Минаем и Шахтером на стадионе НСК Олимпийский в Киеве все-таки состоится.

Матч должен был начаться еще в 19:00 по киевскому времени, однако футболисты закарпатского клуба закрылись в раздевалке и отказывались выходить на поле. Официальных объяснений от представителей Миная не поступало.

В СМИ появилась информация, что подопечные Николая Цымбала приняли решение не выходить на данное противостояние из-за аномальных букмекерских котировок. Так, на общий тотал голов в матче (3,5Б) коэффициент составляет 1,35, тогда как на 4,5Б уже 1,82. Это аномальная разница. Также огромное количество ставок поступило именно на тотал матча больше 3.5.

Таким образом, если бы Минай не вышел на матч с Шахтером, то ему бы засчитали техническое поражение, означавшее вылет закарпатской команды из высшего дивизиона Украины. В конечном итоге игроки Миная решили провести поединок.

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