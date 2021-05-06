Украина

Португальский тренер дал комментарий после матча с Минаем.

В поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер разгромил Минай и оформил "серебро" чемпионата.

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру отказался комментировать ситуацию со своим контрактом и рассказал о итогах своей работы.

"Мой контракт? Ничего по этому поводу комментировать не буду. Меня интересует прежде всего то, что, если я уйду из этого клуба, будущее у Шахтера есть. Фундамент по крайней мере построен. Если мы посмотрим на все то, что мы сделали… Сегодня, например, играли Судаков, Маркос Антонио, Тете, Вьюнник. Средний возраст ребят был 19,8 года. Шахтер помимо победы следует своему проекту. Не побеждая, мы бы не добрались до 1/8 финала Лиги Европы, пройдя при этом Интер в Лиге чемпионов. Только побеждая и проводя хорошие матчи, мы смогли взять верх над Реалом. Все, что говорят вокруг, меня минимально интересует.

Я счастлив тем, что сделал в Шахтере. В прошлом сезоне мы стали чемпионами с рекордным отрывом от Динамо в 23 очка, отлично провели Лигу чемпионов, опередив Динамо (Загреб), но оставшись позади Аталанты и Манчестер Сити. 1/8 финала Лиги Европы и проход в Лигу чемпионов со второго места. Отличная кампания в Лиге чемпионов – Реал, Интер, как я и сказал… С большим количеством молодых ребят: смена поколений в команде – это все непросто. Много случаев COVID-19, много инфицированных игроков, много травм. Тем не менее даже так мы выжили.

Доволен своей работой и доволен теми футболистами, которые у меня были в течение этих двух сезонов. Доволен тем, что ребята сделали. Несмотря на то, что в футболе мы не всегда добиваемся наших целей, если говорить глобально, среднее, что мы сделали за эти два сезона – это хорошо. Не забывая проект молодых игроков Шахтера – он выполнен. Будущее у Шахтера есть. Я надеюсь, что все будут очень счастливы в Шахтере и смогут продолжать работать по тому же проекту, который идеализировал наш господин президент. И он будет очень успешным", — приводит слова Каштру официальный сайт "горняков".

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Минай — Шахтер.