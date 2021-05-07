Украина

В Украинской ассоциации футбола утверждают, что они заведомо знали о сомнительных ставках на победу "горняков" с разгромным счетом.

В скандальном поединке 25-го тура Премьер-лиги донецкий Шахтер разгромил Минай и оформил "серебро" чемпионата, тогда как закарпатский клуб официально покинул элиту украинского футбола. Правда, данное противостояние запомнилось не исходом, а событиями, которые произошли непосредственно перед матчем.

Футболисты Миная с опозданием явились на стадион НСК Олимпийский, где должен был пройти поединок, после чего они закрылись в раздевалке и отказывались выходить на поле. Официальных объяснений от представителей Миная не поступало.

Пусть матч все-таки состоялся, до его старта появилась информация, что подопечные Николая Цымбала приняли решение не выходить на поле из-за аномальных букмекерских котировок. Так, на общий тотал голов в матче (3,5Б) коэффициент составляет 1,35, тогда как на 4,5Б уже 1,82. Это аномальная разница. Также огромное количество ставок поступило именно на тотал матча больше 3.5.

Комитет этики и честной игры Украинской ассоциации футбола выступил с официальным заявлением по поводу произошедшего в преддверии матча чемпионата Украины Минай — Шахтер.

"Вчера, 6 мая, накануне матча 25-го тура УПЛ ФК Минай (Ужгород) — ФК Шахтер (Донецк) в СМИ появилась информация о том, что на данный матч размещались аномальные ставки на победу гостей с большой разницей голов.

Комитет сообщает, что владел информацией об этой ситуации еще до ее публичного объявления. С целью минимизации выплат по этим ставкам и приема букмекерами новых ставок во время матча комитет обратился к объединениям букмекеров с просьбой заморозить выплаты и не принимать новые ставки на матч во время его течения.

Комитет дополнительно информирует, что в течение сезона-2020/2021 в рамках сотрудничества с партнером УАФ по сбору бетингових данных, компанией FeedConstruct, уже три команды по представлению комитета были заблокированы букмекерами для приема ставок на матчи с их участием в режиме "лайв". Это уникальная мировая практика, которая позволяет приостанавливать размещение подозрительных ставок во время матча.