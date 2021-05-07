Украина

Football.ua выделяет лучших в 25-м туре УПЛ.

Завершился 25-й тур украинской Премьер-лиги. Самое время составить символическую сборную 25-го тура.

Итоги 25-го тура УПЛ

На сей раз в символической сборной УПЛ следующее представительство: 2 игрока Руха, 2 игрока Шахтера, 2 игрока Зари и по 1 представителю Мариуполя, Десны, Колоса, Ворсклы и Ингульца.

Дмитрий Мацапура, Заря (вратарь)

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Молодой голкипер Зари не так часто получает свои шансы в первой команде. Нельзя сказать, что у Мацапуры было много работы в матче против Днепра-1, но все же несколько серьезных возможностей для взятия ворот у днепрян было. В этих эпизодах Дмитрий действовал образцово-показательно.

Игорь Кирюханцев, Мариуполь (защитник)

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Крайний защитник Мариуполя был одним из лучших в составе своей команды в игре против Динамо. Во-первых, он справился целиком и полностью со своими оборонительными функциями. Во-вторых, он успевал поддерживать атаки своей команды своевременными подключениями по флангу.

Андрей Гитченко, Десна (защитник)

Попаданий в символическую сборную тура: 4

Опытный защитник Десны в матче против Ворсклы вышел с огромной мотивацией. Он постоянно подсказывал своим партнерам по команде и был настоящим лидером обороны в этом матче. В итоге Гитченко еще и стал автором гола, который спас Десну от поражения в очень важном для них матче.

Кирилл Петров, Колос (защитник)

Попаданий в символическую сборную тура: 4

Центральный защитник Колоса Кирилл Петров под конец сезона набрал неплохую форму и уже в который раз попадает в нашу символическую сборную. В матче против Александрии был превосходен в игре на оборону. Практически не допускал ошибок внутри штрафной, вынуждая хозяев поля в основном издали угрожать воротам. Еще и записал голевой удар с пенальти на свой счет.

Жуниор Реис, Заря (защитник)

Попаданий в символическую сборную тура: 4

Весь сезон Заря искала себе основного игрока на левый фланг обороны и похоже, что нашла. Бразилец вновь был очень активен. Много подключался в атаку, обостряя игру своей команды, иногда забывая о своих прямых обязанностях в защите. Тем не менее его команда победила, а Жуниор Реис заработал красную для Даниила Игнатенко.

Тарас Степаненко, Шахтер (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Степаненко – тот футболист Шахтера, который несмотря на все трудности не потерял мотивацию. Тарас в каждом матче отдается игре на все 100%. Шахтер не встретил достойного сопротивления в лице Миная, но все равно не отметить уверенную игру Степаненко в середине поля нельзя. Помимо всего Тарас еще и записал дубль на свой счет.

Оливье Тилль, Ворскла (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Люксембургский футболист Ворсклы Оливье Тилль показал хорошую игру. Этот игрок демонстрирует, что без особой потери качества способен действовать как на фланге, так и в середине поля. В матче против Десны был настоящим дирижером своей команды в центре поля. Забил гол после классной комбинации, во втором тайме немного сник, впрочем, как и вся команда.

Младен Бартулович, Ингулец (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Опытный хорватский футболист в матче против Львова забил потрясающий гол с дальней дистанции. Его точный удар позволил Ингульцу сохранить свою прописку в УПЛ. Этого вполне достаточно для того, чтобы получить свое место в нашей символической сборной.

Юрий Климчук, Рух (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Крайний хавбек Руха показывает неплохой футбол на финишной прямой чемпионата. Виден потенциал и возможность для роста у этого футболиста. В матче против Олимпика он действовал уверенно, иногда даже нагло. Не всегда принимал правильные решения, но в целом выглядел убедительно. Оставил свой автограф в воротах Кичака ударом с пенальти.

Тете, Шахтер (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную тура: 5

Бразильский вингер Шахтера в матче против Миная просто не ощущал сопротивления со стороны соперников. Тете просто куражился на своем фланге, обыгрывая игроков соперника "пачками". Записал на свой счет голевую передачу на Манора Соломона.

Андрей Борячук, Рух (нападающий)

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Форвард Руха в матче против Олимпика был очень убедителен. Оборона донецкой команды не знала, что с ним делать. Он раз за разом убегал от своих визави и постоянно обострял игру. Создал первый гол для своей команды и стал автором второго. Этот гол стал результатом образцово-показательной контратаки.

Сергей Горбаченко, Football.ua