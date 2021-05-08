Украина

Футболист подписал с киевлянами новый контракт.

Нападающий киевского Динамо Владислав Ванат прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

"Приятные ощущения. Ответственность в Динамо есть всегда, на любом уровне. Являясь игроком Динамо, всегда чувствуешь ответственность за работу и отношение к делу. Всегда есть ответственность, когда ты играешь за Динамо. За это мы любим футбол, ради этого стоит посвящать себя этому виду спорта.

У Луческу на тренировках уделяется много внимания деталям, о которых раньше даже не подумал бы – куда побежать, как правильно отдать пас. У Мистера есть чему поучиться. Игорь Михайлович поздравил меня с рекордом и выразил надежду, что я продолжу так же забивать голы и за первую команду", — сказал Ванат пресс-службе клуба.

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