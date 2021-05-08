Украина

Функционер рассказал, от игры какого футболиста он получает удовольствие.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал, какой футболист "бело-синих" больше всего ему импонирует.

"Я получаю огромное удовольствие от игры Виталия Миколенко. Даже если он хорошо играет, я всегда к нему критично отношусь.

Захожу в раздевалку и говорю: "Я тебе ушки подрежу на всякий случай, чтобы в следующей игре играл лучше". Он молодой, ворвался на моих глазах в первую команду".

Также Суркис рассказал, за какой европейский клуб он болеет.

"С того момента, как Андрей Шевченко перешел в Милан, так сложилось, что болею за эту команду. Даже сейчас, когда они играют, я ловлю себя на мысли, что переживаю за них", — сказал Суркис в интервью BurBuzz.

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