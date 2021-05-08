Украина

Организация провела совещание с оперативным штабом Тернополя и приняла решение.

Украинская ассоциация футбола приняла решение относительно распределения билетов на матч финала Кубка Украины между Динамо и Зарей.

"Состоялось онлайн-заседание оперативного штаба Тернополя, во время которого было обсуждено состояние заболеваемости COVID-19 и вопросы карантина, в том числе во время финального матча Кубка Украины сезона-2020/2021.

Заслушав информацию врачей-эпидемиологов и других участников штаба на основании требований Постановления КМУ от 09.12.2020 № 1236, было принято решение обеспечить ограниченное количество зрителей на поединке финала Кубка Украины, в котором примут участие Динамо (Киев) и Заря »(Луганск), а именно — не более 20% от общего количества посадочных мест, предусмотренных для зрителей. От данного количества выделены билеты в равных частях командам-участникам финального матча.

Соответствующие списки болельщиков клубов, которые получат билеты, уже передали оргкомитету УАФ. Что касается других билетов, то они будут распределены согласно заявкам от ветеранов футбола Тернопольщины, местных ДЮСШ, коллективных членов Ассоциации футбола Тернопольщины и т.п., поступали и продолжают поступать в Ассоциацию футбола Тернопольщины, а также онлайн и офлайн", — гласит заявление УАФ.

Напомним, что ранее активные болельщики Зария раскритиковали организацию продажи билетов, назвав процесс "цирком Павелко".