Украина

Спортивный директор Миная выступил с комментарием по поводу инцидента перед матчем его команды против Шахтера.

В рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги закарпатский Минай встречался с донецким Шахтером в качестве хозяев НСК Олимпийский, однако данный поединок войдет в историю нашего футбола явно не благодаря итоговому счету (4:0, в пользу коллектива Луиша Каштру) и его последствиям ("горняки" взяли "серебро", а подопечные Николая Цымбала застолбили за собой последнюю строчку).

Минай — Шахтер 0:4 Видео голов и обзор матча

Началу встречи предшествовала скандальная ситуация, спровоцированная футболистами хозяев поля, которые с опозданием прибыли на спортивную арену, после чего забаррикадировались внутри раздевалки, в результате чего стартовый свисток пришлось отложить более чем на полчаса.

Со скандальной ситуацией продолжает разбираться соответствующий комитет по этике и честной игре УАФ, а тем временем причастные к закарпатскому клубу лица продолжают выражать свое отношение к произошедшему.

В частности, спортивный директор Миная Михаил Кополовец провел беседу с журналистами телеканала Футбол по поводу этого вопроса.

"У меня ком в горле — сложно говорить, потому что плохо себя чувствую, очень тяжело.

Команда, которую любила вся область — взрослые, дети, имели много болельщиков по Украине — бесславно, с позором вылетела. Очень печально.

Хотел бы воспользоваться возможностью и извиниться перед болельщиками за случившийся позор. С того времени как нет Васи Кобина, меня тоже не было в команде.

Я как бы есть, как бы нет, меня попросили, чтобы не мешал нашему консультанту (Александру Севидову — ред.), он полностью занимался командой. Не хочу публично или медийно навредить президенту или клубу, но такая ситуация.

Мне нужно было быть полноценным спортивным директором, а не заниматься херней — в футбол играть, это моя основная ошибка. Нужно было сидеть у президента на ушке и говорить ему, что делать. Когда я играл в футбол — это моя мечта была, выйти с командой из области — то на ухо лили другие люди.

Сразу говорю — будь я в команде, на игры никто бы не опаздывал. То, что произошло, — я рад, что меня не было, потому что, наверное, получил бы инфаркт там. Вот и все", — подытожил завершивший карьеру в апреле этого года украинский экс-футболист.

В заключительном туре украинской Премьер-лиги закарпатский Минай сыграет домашний поединок против полтавской Ворсклы.