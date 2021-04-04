Украина

Хавбек ранее совмещал футбол с руководительской деятельностью.

Полузащитник Миная Михаил Кополовец принял решение завершить карьеру. Об этом сообщает ТК Футбол 1/2/3.

По информации источника, Кополовец объяснил свое решение тем, что сейчас клубу нужно набирать очки. Рано или поздно это решение нужно было принимать.

Теперь он сосредоточится исключительно на работе спортивного директора. Ранее он совмещал футбол с руководительской деятельностью.

Такое решение он принял после отставки Василия Кобина с поста главного тренера Миная.

В текущем сезоне на счету Кополовца всего один матч. Он вышел на замену в игре против Динамо и провел на поле 19 минут.

Помимо Миная Кополовец выступал за львовские Карпаты, Закарпатье, Говерлу, Бельшину и немецкий Айнхайт.

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