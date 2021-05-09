Наставник львовской команды поделился своими мыслями накануне матча с Олимпиком.
Анатолий Бессмертный, ПФК Львов
09 мая 2021, 13:00
Главный тренер Львова Анатолий Бессмертный прокомментировал предстоящий матч заключительного 26-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого Олимпика.
"Последняя игра сезона, хотелось бы ее провести хорошо. Увидим. Хочется просто сыграть и подарить радость болельщикам.
Олимпик – хорошая, играющая команда, но не хочу никого выделять, не люблю это делать и в своей команде", — сказал Бессметрный в эфире ТК Футбол 1/2/3.
Поединок Львов — Олимпик состоится сегодня, 9-го мая, и начнется в 17:00 по киевскому времени.
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