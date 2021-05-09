Екатерина Монзуль будет работать в качестве арбитра системы ВАР.
Юрий Иванов, ФК Динамо Киев
09 мая 2021, 15:37
УАФ на своем официальном сайте объявила судейскую бригаду, которая обслужит финальный матч Кубка Украины между киевским Динамо и луганской Зарей.
Главный арбитром финального поединка сезона назначен Юрий Иванов из донецкой области, а его ассистентами будут Виктор Матяш из Донецка и Семен Шлончак из Черкасс. Резервный рефери — Александр Шандор со Львова.
Арбитром ВАР назначена Екатерина Монзуль из Харькова, а ее помощником будет Марина Стрелецкая из Сумм.
Напомним, матч Динамо — Заря пройдет 13 мая в 19:00 по киевскому времени.
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