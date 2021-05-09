Украина

Завершились очередные поединки заключительного тура украинской Премьер-лиги.

Подошли к концу еще три поединка 26-го тура УПЛ.

Донецкий Шахтер минимально обыграл Ингулец, Рух в компенсированное время вырвал ничью у Днепр-1, а Львов разошелся миром с Олимпиком.

Днепр-1 — Рух 1:1

Голы: Чуже, 60 — Кондраков, 90+6 (с пенальти)

Днепр-1: Юрчук (Сарнавский, 78) — Адамюк, Дуглас, Сваток, Дубинчак — Чуже, Пихаленок (Цуриков, 78), Ди Франко, Булеца (Ярмолюк, 61), Когут (Батагов, 90+2), Довбик

Рух: Бандура — Мисик, Зец, Белый, Гагун — Мартынюк, Бойчук, Федорчук (Карасюк, 84), Притула (Кондраков, 84), Литвиненко (Кухарук, 68) — Климчук (Рунич, 53)

Предупреждения: Когут, Чуже — Зец, Карасюк

ПФК Львов — Олимпик 1:1

Голы: Ренан, 27 — Хамелюк, 86

ПФК Львов: Ильющенко — Бусько, Романчук, Махмутович, Якимец — Грисьо (Шина, 77), Довгий, Чиряк (Ременяк, 89), Эрнест (Семенов, 84), Тавареш (Сабино, 89) — Ренан (Ныч, 67)

Олимпик: Альими (Кичак, 46), Лебеденко, Драме, Снурницын, Зотко — Бабенко, Алваренга, Политыло, Завийский (Хамелюк, 86), Бенито — Таллес (Тейшейра, 66)

Предупреждения: Эрнест, Довгий — Альваренга

Шахтер - Ингулец 1:0

Гол: Тете, 16

Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Матвиенко, Болбат (Корниенко, 77), Майкон (Мудрык, 84), Судаков (Антонио, 65), Тете (Фернандо, 77), Алан Патрик, Соломон — Дентиньо (Вьюнник, 65)

Ингулец: Малыш — Квасный (Бартулович, 23), Павлом, Салем, Асмелаш — Кучеренко, Щедрый (Коваленко, 70), Коробенко, Запорожец, Козак (Янаков, 70) — Сичинава

Предупреждения: Болбат — Козак, Бартулович, Павлов