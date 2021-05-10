Украина

Наставник Руха прокомментировал выступление его команды в матче против Днепра-1.

Львовский Рух завершал дебютный для себя сезон украинской Премьер-лиги гостевым поединком на Днепр-Арене против местного Днепра-1. "Желто-черные" пропустили в начальной фазе второго тайма, после чего приложили много сил к тому, чтобы отыграться, в конечном итоге достигнув ничейного результата благодаря голу с пенальти в компенсированное время (1:1).

Днепр-1 — Рух 1:1 Видео голов и обзор матча

Главный тренер Руха Иван Федик, по завершению поединка, подвел итоги выступления своей команды в подошедшем к концу сезоне: "Ничья — закономерный результат. Играли две абсолютно равные команды. Ребята — молодцы, что сумели проявить характер.

Где-то было чувство, что мы сравним счет. Поэтому итоговый результат меня совсем не удивил.

Еще раз хочу выразить благодарность ребятам за сезон, и за эту игру. Пока нет смысла говорить о планах на следующий сезон. Мы будем спокойно к нему готовиться", — подытожил украинский наставник.

Свой первый в истории сезон в "элитном" дивизионе львовский Рух заверши на 10-й строчке турнирной таблицы.