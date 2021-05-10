Украина

Наставник Зари прокомментировал выступление его команды в матче против Александрии.

Луганская Заря досрочно справилась с задачей по завоеванию "бронзовых" наград образца сезона-2020/21 украинской Премьер-лиги, а победа донецкого Шахтера в прошлом туре над закарпатским Минаем сделала невозможным выход "мужиков" на вторую строчку, попутно лишив практического смысла их заключительный матч сезона против Александрии. Тем не менее, луганчане все равно сумели одержать победу в Запорожье (2:1).

Заря — Александрия 2:1 Видео голов и обзор матча

По завершению поединка, главный тренер Зари Виктор Скрипник поделился впечатлениями от игры его команды в данному поединке, а также рассказал о предстоящих вызовах для его команды.

"Мы выиграли и очень этому рады. Теперь готовимся к Кубку. Половина основных ребят у нас сегодня не были задействованы, поэтому появилась хорошая возможность посмотреть молодежь. Именно не просто на тренировках или товарищеских играх.

Большой ребятам комплимент. Вышли, не стушевались, показали, что умеют. Ошибки всегда бывают, есть и будут, но мы очень довольны этим сезоном и на мажорной ноте его закончили, обыграв принципиального соперника, попившего у нас достаточно крови в прошлом и этом сезоне. Мы довольны. Готовимся дальше.

Что касается действий наших молодых футболистов, то Рэймонд Овусу — атакующий игрок, обладающий хорошей техникой. Недавно ему исполнилось 18 лет. Он у нас выделяется в U-19, имеет хорошее понимание футбола. Мы обращаем на него внимание. Он часто тренируется с нами.

Точно так же, как и Денис Нагнойный, который вышел и отдал голевую передачу сегодня. Про Даниила Алефиренко вы уже можете сами составить картинку. Он игрок сборной, с нами тренируется уже больше года. Выходил на замены. Сегодня поздравляем его с дебютным голом.

Это та молодёжь, на которую рассчитываем в будущем. Юра Дудник — центральный защитник, который тоже с нами. Хорошо, что была возможность дать им шанс сыграть в УПЛ. Кроме того, есть у нас ещё ребята, которых мы держим "на карандаше". Но о них узнаете чуть позже", — загадочно подытожил украинский специалист.

Луганская Заря завершила сезон на третьей строчке турнирной таблицы, поэтому в следующем году будет принимать участие в квалификации к Лиге Европы УЕФА.