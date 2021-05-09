Подошли к концу первые поединки заключительного 26-го тура украинской Премьер-лиги.

Заря не без проблем обыграла Александрию, Мариуполь на домашнем стадионе неожиданно разгромил Десну, а Ворскла в гостях добыла непростую победу над Минаем.

Заря - Александрия 2:1

Голы: Гладкий, 63, Алефиренко, 73 — Вантух, 86

Заря: Василь, Гринь, Руфати, Цвек, Циганикс — Лунев, Назарина, Казаков — Сайядманеш (Фримпонг, 77), Зейхеди, Гладкий (Алефиренко, 70)

Александрия: Панькив — Лучкевич, Мельник, Бондаренко (Бабогло, 78), Мирошниченко — Третьяков (Мустафаиев, 69), Дришлюк, Гречишкин, Вантух, Ковалец, Устименко (Ситало, 59)

Незабитый пенальти: Гречишкин, 41

Предупреждения: Руфати, Зейхеди — Ковалец, Гречишкин, Мельник

Мариуполь - Десна 4:1

Голы: Очеретко, 61, Сикан, 63, 78, Бондаренко, 86 — Конопля, 44

Минай — Ворскла 1:2

Голы: Хохлов, 7 (с пенальти) — Кане, 14, Кулач, 41 (с пенальти)

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