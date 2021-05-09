Завершились матчи украинского чемпионата.
Матч Десна - Мариуполь
09 мая 2021, 15:52
Подошли к концу первые поединки заключительного 26-го тура украинской Премьер-лиги.
Заря не без проблем обыграла Александрию, Мариуполь на домашнем стадионе неожиданно разгромил Десну, а Ворскла в гостях добыла непростую победу над Минаем.
Заря - Александрия 2:1
Голы: Гладкий, 63, Алефиренко, 73 — Вантух, 86
Заря: Василь, Гринь, Руфати, Цвек, Циганикс — Лунев, Назарина, Казаков — Сайядманеш (Фримпонг, 77), Зейхеди, Гладкий (Алефиренко, 70)
Александрия: Панькив — Лучкевич, Мельник, Бондаренко (Бабогло, 78), Мирошниченко — Третьяков (Мустафаиев, 69), Дришлюк, Гречишкин, Вантух, Ковалец, Устименко (Ситало, 59)
Незабитый пенальти: Гречишкин, 41
Предупреждения: Руфати, Зейхеди — Ковалец, Гречишкин, Мельник
Мариуполь - Десна 4:1
Голы: Очеретко, 61, Сикан, 63, 78, Бондаренко, 86 — Конопля, 44
Минай — Ворскла 1:2
Голы: Хохлов, 7 (с пенальти) — Кане, 14, Кулач, 41 (с пенальти)
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