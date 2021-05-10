Украина

Помощник наставника Александрии прокомментировал выступление его команды в матче против Зари.

Александрия в последнем поединке сезона-2020/21 украинской Премьер-лиги продлила свою серию из поражений до отметки в три матча кряду, уступив луганской Заре (1:2).

Заря — Александрия 2:1 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "полиграфов" Владимир Шаран не стал посещать послематчевую пресс-конференцию, делегировав полномочия своему помощнику в лице старшего тренера команды Андрея Купцова, который оценил выступление команды в данном поединке.

"Поздравляем Зарю с занятым третьим местом в чемпионате. Команда это заслужила. Что касается самой игры, то негативный результат для нас — это, конечно, не хорошо. На эту игру мы ехали с мыслями взять какие-то очки. Наш соперник выполнил свою задачу еще до начала самой игры. Мы же — нет. Настраивали ребят взять очки и достойно провести игру.

Если брать первый тайм, то, возможно, забей бы Гречишкин этот пенальти и игра пошла бы по-другому, но хорошо сыграл голкипер Зари. В перерыве сказали ребятам, что если будете играть так же, как и в первом тайме, то будет и результат. Но допущенные ошибки в обороне привели к пропущенным голам.

Это, в первую очередь, психология. После некоторых игр, где ребята не набрали очков, возможно были потеряны какие-то эмоции. Мы на каждую игру настраивались серьёзно, но возможно психологическое состояние не было таким, как в первом круге. Были и другие причины. Травмы были.

Где-то выпадали наши лидеры и были ротации, и мы не смогли набрать очки в некоторых играх. Где-то удача была не на нашей стороне. Где-то допускали ошибки, как наши молодые, так и опытные игроки. Все это привело к тому, что мы не набрали те очки, которые гарантировали бы нам высокие места", — подытожил украинский специалист.

Александрия завершила сезон УПЛ на девятой строчке турнирной таблицы, в окружении двух львовских команд — ПФК Львов и Руха.