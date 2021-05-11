Украина

Команда заершила чемпионат на хорошей ноте.

ПФК Львов на своем официальном сайте сообщил, что футболисты и тренерский штаб ушли в отпуск.

Отдых предоставлен до середины июня, после чего игроки соберутся на тренировочный сбор.

Сообщается, что после ничьей с Олимпиком, Львов организовал праздничную встречу по поводу хорошего окончания чемпионата.

Отметим, что Львов продлил контракт с главным тренером клуба Анатолием Бессмертным на три года.

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