Команда заершила чемпионат на хорошей ноте.
ПФК Львов
11 мая 2021, 21:18
ПФК Львов на своем официальном сайте сообщил, что футболисты и тренерский штаб ушли в отпуск.
Отдых предоставлен до середины июня, после чего игроки соберутся на тренировочный сбор.
Сообщается, что после ничьей с Олимпиком, Львов организовал праздничную встречу по поводу хорошего окончания чемпионата.
Отметим, что Львов продлил контракт с главным тренером клуба Анатолием Бессмертным на три года.
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