Украина

Форвард Зари высказался о финальном поединке Кубка Украины против Динамо.

В финальном поединке Кубке Украины киевское Динамо ожидает противостояние с Зарей. Нападающий луганского клуба Артем Громов поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Мы приехали и хотим выиграть. Фаворит? В Кубке нет фаворита, вон Шахтер проиграл Агробизнесу. Кубок — не чемпионат, это совсем другая игра".

Читайте также: Динамо — Заря. Накануне

"Надеюсь, болельщики будут поддерживать нас. Фаны на стадионе? Хоть на Кубок будет похоже, а не на двусторонку. Это добавляет эмоций", — заявил Громов в программе Футбол NEWS.

Напомним, что матч Динамо — Заря состоится сегодня, 13 мая, в 19:00 по киевскому времени. Следить за событиями данного противостояния вы можете в видео онлайн-трансляции на Football.ua.