Украина

"Горняки" хотят усилить оборонительную линию.

С большой долей вероятности Шахтер уже в ближайшее время возглавит тренер Сассуоло Роберто Де Дзерби.

Как сообщает журналист Николо Шира, на этом "горняки" могут не остановиться и оформить переход еще и защитника итальянской команды Марлона.

Первой европейской командой бразильского защитника стала Барселона, где он не смог закрепиться и перебрался в Сассуоло.

В этом сезоне Марлон провел 25 матчей, в которых не отметился результативными действиями, но заработал одно удаление.

Напомним, что прошлым летом бразильского футболиста пытался подписать Фулхэм.