"Горняки" хотят усилить оборонительную линию.
Марлон, getty images
13 мая 2021, 18:57
С большой долей вероятности Шахтер уже в ближайшее время возглавит тренер Сассуоло Роберто Де Дзерби.
Как сообщает журналист Николо Шира, на этом "горняки" могут не остановиться и оформить переход еще и защитника итальянской команды Марлона.
Первой европейской командой бразильского защитника стала Барселона, где он не смог закрепиться и перебрался в Сассуоло.
В этом сезоне Марлон провел 25 матчей, в которых не отметился результативными действиями, но заработал одно удаление.
Напомним, что прошлым летом бразильского футболиста пытался подписать Фулхэм.