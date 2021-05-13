Украина

Бывший главный тренер луганчан рассказал о своем периоде работы в клубе.

Юрий Вернидуб рассказал о причинах ухода из луганской Зари и не исключил возможность возвращения в клуб.

"Я ушел из Зари, потому что понимал, что на что-то очень серьезное замахнуться не выйдет... Хотя клуб очень хороший и команда классная, ты никогда не сможешь этого сделать. Очень жалею, что пришлось уйти. Для этого были причины, но я не буду их озвучивать. Там уже нет того человека, из-за которого я ушел.

Рафаилов? Человек был на своем месте, я проработал с ним 8-9 лет. Какие вопросы? Все, что было – то прошло. Сейчас другие задачи. Рафаилов и Вернидуб – это не Заря. Заря сегодня – это Скрипник и Геллер. Но никогда не говори никогда" – сказал Вернидуб в эфире Youtube-канала Бомбардир.

Напомним, что ранее Юрий Вернидуб досрочно завоевал чемпионский титул Молдовы вместе с Шерифом.