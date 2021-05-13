Другое

Украинский специалист прокомментировал триумф своего клуба.

По итогу поединка 32-го тура чемпионата Молдавии тираспольский Шериф во главе с Юрием Вернидубом досрочно стал чемпионом страны.

Отрыв коллектива от ближайшего преследователя в лице Петрокуба из города Хынчешты составляет 13 очков, что за четыре тура до конца сезона является достаточной для досрочного триумфа величиной.

Украинский наставник молдавского клуба прокомментировал завоевание командой очередного титула.

"Я только что поздравил ребят. Они уже первый шаг сделали – стали Чемпионами. Но впереди еще 4 игры и финал Кубка. Нельзя останавливаться, нужно шаг за шагом двигаться вперед. Потом дадим время отдохнуть. Сейчас нужно сконцентрироваться, тем более у нас плотный график – 15, 19, 22, 26, 30. Я уверен в них — что они это понимают. Вижу по их глазам. Думаю, все будет хорошо.



Отпразднуем мы, думаю, уже после Кубка. Тогда и посмотрим — есть, что праздновать или нет. Хорошие слова сказал Мирча Луческу, тренер Динамо Киев. Они стали чемпионами за три тура до конца. Он тогда сказал: "Чемпионство — это когда ты попадаешь в историю клуба, как футболист и тренер. Выигрываешь Кубок и Суперкубок — это уже история страны". Поэтому мне хотелось бы, чтобы игроки это понимали и повторили, и шли только вперед.







Надо отдать должное предыдущему тренеру. Когда я пришел в клуб, команда шла на первом месте, задел был 6 очков. Это тоже немало. Я никогда не забывал о своих коллегах, которые были до меня. Он честно выполнял свою работу. Такая наша жизнь тренерская — сегодня я, завтра кто-то другой. К этому надо относиться нормально, а я отношусь к этому именно так. Я уезжал из Белоруссии, оставив команду лидером и она стала Чемпионом. Поэтому, думаю это и заслуга тренера, который до меня тут был – Зорана Зекича. Его я тоже могу через вас поздравить.



Беспроигрышная серия? У нас изменилась команда. Если брать по составу, думаю на процентов 60-65 команда изменилась. Если брать ребят, которые были до зимы, сегодня в составе был Крис, Коловос, Кастаньеда и Капич — 4 человека, остальные 7 все новые. Мы качественно провели селекцию. Я благодарен руководству клуба, Президенту, Генеральному Директору, что мы отобрали хороших игроков, в чем они сильно помогли и участвовали. Думаю, игроки не жалеют, что их отобрали. Многих впереди ждут большие клубы. Тот же Кастаньеда, Густаво, Крис и другие — много хороших футболистов, поверьте мне, которые могут играть в Чемпионатах посильнее, в той же Украине, например.



После матча я сказал ребятам огромное спасибо. Они вышли и с первых минут было видно, что была заряженность. Oни выполнили все, что мы просили. Милсами очень неплохой клуб. Я говорил и буду говорить – эта команда мне нравится. Но, видно, в начале мы их немного смяли. Быстрый гол плюс высокий прессинг. Не дали им ничего сделать. Я рад за ребят, и надо только так играть. Те задачи, которые стоят перед нами в Европе — надеюсь, если мы усилим несколько позиций, то все будет зависеть от нас, плюс правильная подготовка", — сказал 55-летний тренер пресс-службе клуба.

Юрий Вернидуб возглавил Шериф в декабре 2020-го года. С ноября 2011 по май 2019 года Юрий Вернидуб возглавлял Зарю. С луганчанами он дважды сыграл на групповом этапе Лиги Европы, а также выигрывал бронзовые медали чемпионата Украины.