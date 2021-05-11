Украина

Опытные защитник и форвард продолжат выступать в луганской команде.

Заря на своем официальном сайте объявила о продлении контрактов с защитником Виталием Вернидубом и нападающим Александром Гладким.

Оба соглашения с опытными 33-летними футболистами рассчитаны до конца следующего сезона.

В нынешнем сезоне Вернидуб провел 25 поединков, а на счету Гладкого 30 матчей, в которых он забил девять голов и отдал три ассиста.

По итогам сезона Заря финишировала на третьем месте в турнирной таблице УПЛ.

Напомним, 13 мая пройдет финальный матч Кубка Украины, в котором Заря сыграет против Динамо. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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