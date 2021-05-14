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Украинский центрбек высказался о победе над Зарей в финале Кубка Украины.

В финале Кубка Украины киевское Динамо одержало минимальную победу над луганской Зарей в дополнительное время и стало обладателем данного трофея. Центральный защитник "бело-синих" Денис Попов поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Обычно у меня после таких триумфов какое-то опустошение, потому что не сразу осознаешь, что мы взяли Суперкубок, чемпионат и Кубок Украины. Пока еще в это не верится. Просто безумие! В голове пока непонятные эмоции".

"Динамо – лучшая команда Украины? В этом году – да. Но, как говорит Мистер, тяжелее удержаться на вершине, чем к ней дойти. Поэтому в следующем году нужно будет удерживать свои позиции и показывать свой класс. Это будет нелегко, но мы работаем и стараемся. Вся команда – одно целое. И у нас неплохо получается".

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"Сложнейший ли это матч сезона? Для меня – да. Думаю, как и для всей команды. Ведь это был последний матч сезона, и за 120 минут игры была очень серьезная нагрузка. Но мы восстановимся, и в дальнейшем нас ждет продолжение работы.

"Как мотивировал Луческу перед поединком? Он не настраивал как-то особенно, подготовка в день матча проходила как обычно. Думаю, мы все, как профессионалы, сами понимали, насколько важен этот поединок. Нужно было любой ценой добыть победу и оставить Кубок в Киеве", — приводит слова Попова официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Динамо Киев — Заря вы можете на Football.ua.