Украина

Вашему вниманию видео празднования киевлян триумфа в Кубке Украины как на футбольном поле, так и в раздевалке.

В финале Кубка Украины киевское Динамо одержало минимальную победу над луганской Зарей в дополнительное время и стало обладателем данного трофея.

Пресс-служба "бело-синих" предоставила кадры с эмоциональным празднованием подопечных Мирчи Луческу своего триумфа не только на футбольном поле, но и в раздевалке.

Традиционные "подкидывания" румынского специалиста, круг почета вдоль трибун и барабанное соло в исполнении Жерсона Родригеса — все это вы можете лицезреть в данном видео:

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Динамо Киев — Заря вы можете на Football.ua.