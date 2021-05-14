Украина

Украинский специалист высказался об уходе с поста главного тренера Александрии.

Владимир Шаран вчера, 13 мая, покинул пост главного тренера Александрии, который он занимал с 2013 года, а также в период с 2010 по 2011 год. Украинский специалист прокомментировал свой уход из клуба, в котором провел столько лет работы.

"Какие могут быть эмоции, если я работал 10 лет с небольшим перерывом? Конечно, очень тяжело. Состояние такое, что хочется отдохнуть, потому что психологично было очень тяжело".

"Я неоднократно становился тренером этой команды в Первой Лиге и назначался лучшим тренером в Премьер-лиге. Мы достигали неплохих результатов в течении этих восьми лет. Команда и с Первой Лиги выходила с первого места, и в еврокубках трижды участвовала".

"Мы довольны своей работой, думаю, как и болельщики. В этом году есть объективные причины, почему так случилось. Мы с президентом поговорили, остались друзьями, так что все нормально", — заявил Шаран в программе Футбол NEWS.

Напомним, ранее об отставке Владимира Шарана высказался президент Александрии Сергей Кузьменко.