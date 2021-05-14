Украина

Украинский специалист поздравил Динамо с завоеванием Кубка Украины.

В финале Кубка Украины киевское Динамо одержало минимальную победу над луганской Зарей в дополнительное время и стало обладателем данного трофея. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился эмоциями от данного противостояния.

"Интересный получился матч, интрига до конца. Поздравляю Динамо, они молодцы, провели великолепный сезон. Но я считаю, что Заря доказала, что была достойна сыграть в финале".

Они провели хороший матч. Думаю, и зрителям было интересно посмотреть, ведь интрига сохранялась до самого конца", — заявил Шевченко в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Динамо Киев — Заря вы можете на Football.ua.