Украина

Капитан и вице-капитан остаются в Днепре-1.

Днепр-1 на своем официальном сайте сообщил, что продлил контракты с хавбеком Игорем Когутом и защитником Сергеем Логиновым.

Новое соглашение Когута будет рассчитано на два года, а Логинова на год с возможностью продления еще на год.

Логинов провел в текущем сезоне 20 матчей, в которых не отличался результативными действиями. Когут за то же самое количество поединков забил два гола и оформил четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что Днепр-1 отпустил форварда Хобленко в норвежский Стабек.

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