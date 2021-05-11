Украина

Украинец продолжит свои выступления в чемпионате Норвегии.

Нападающий Днепра-1 Алексей Хобленко продолжит свою карьеру в чемпионате Норвегии, сообщает пресс-служба украинского клуба.

Арендное соглашение между 27-летним украинцем и норвежским клубом Стабек рассчитано на четыре месяца. Также в контракте присутствует опция выкупа футболиста.

Хобленко перебрался в Днепр-1 в конце 2019 года и за это время провел 31 поединок, в которых забил девять голов и отдал четыре ассиста.

Отметим, что норвежский чемпионат стартовал на прошлой неделе. Команда украинца заняла восьмое место по итогам минувшего розыгрыша.

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