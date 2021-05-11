Украинец продолжит свои выступления в чемпионате Норвегии.
Алексей Хобленко, СК Днепр-1
11 мая 2021, 16:18
Нападающий Днепра-1 Алексей Хобленко продолжит свою карьеру в чемпионате Норвегии, сообщает пресс-служба украинского клуба.
Арендное соглашение между 27-летним украинцем и норвежским клубом Стабек рассчитано на четыре месяца. Также в контракте присутствует опция выкупа футболиста.
Хобленко перебрался в Днепр-1 в конце 2019 года и за это время провел 31 поединок, в которых забил девять голов и отдал четыре ассиста.
Отметим, что норвежский чемпионат стартовал на прошлой неделе. Команда украинца заняла восьмое место по итогам минувшего розыгрыша.
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