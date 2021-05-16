Украина

Специалист рассказал о прошедшем сезоне УПЛ.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу заявил, что не планирует завершать тренерскую карьеру.

"В Динамо Киев очень большая активность. Я не ощущаю усталость. Время еще не пришло заканчивать. Хорошо, что у меня есть энергия и такой энтузиазм. У меня нет причин уходить на пенсию".

Также Луческу прокомментировал минувший сезон УПЛ, по итогам которого Динамо заняло первое место в таблице.

"Было крайне сложно, на мне была огромная ответственность, выход в группы Лиги чемпионов. Это было важнее трофеев, которые пришли позже. Это была основа, с которой мы начали работу над другими играми. Хорошо, что Суперкубок Украины пришел сразу, был бардак.

Мой сын хотел, чтобы я вернулся в футбол, вернулся в соревнование с серьезным соперничеством. Я хотел проверить себя, что еще есть во мне, есть ли у меня амбиции, мотивация, энтузиазм… Я сделал правильный выбор", — сказал Луческу изданию Prosport.