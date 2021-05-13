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Наставник "бело-синих" поделился своими мыслями после победы в Кубке Украины над Зарей.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал победу своей команды в финале Кубка Украины над луганской Зарей в дополнительное время матча (1:0).

"Титульные матчи всегда очень важны. Это возможность показать, что игроки сделали за весь год, то что они отработали и сделали. Когда ты доходишь до финала и проигрываешь – это большое горе. Финалы не играются, финалы выигрываются. Реакция игроков была очень хорошей, они очень хотели выиграть этот трофей. Мы хотели подтвердить то хорошее, что сделали до сих пор.

Игра получилась сложной. В первом тайме была равная игра, но во второй половине и экстратаймах все проходило под нашим контролем. Играли против хорошего соперника, который заслуженно финишировал третьим в УПЛ, который играет в очень красивый и зрелищный футбол. И перед таким соперником мы показали хороший класс, доминировали и создали много моментов.

Самый сложный момент матча? Когда сломался Миколенко, когда нужно было его заменить и я боялся, что что-то нарушится в нашей игровой схеме. К счастью, Караваев хорошо сыграл в своей зоне. В этой игре я делал ставку на футболистов, которые больше всего сыграли в этом году, на тех, у которых есть игровой опыт. Поэтому я не менял игроков, знал, что они хорошо готовы физически и 120 минут для них не проблема. Я доволен футболистами — выдался тяжелый год. Они вышли из нехорошего психологического состояния и доказали, что они очень хороши. Они начали чувствовать желание побеждать и выигрывать трофеи.

Как здоровье Миколенко? Не знаю, ему наступили на кисть руки, он не чувствовал ее. Будем делать снимок. Я его сразу заменил, не хотел ждать, когда он скажет, готов или нет продолжить матч. Будем смотреть, что покажет снимок.

Результат не показывает того, что происходило на поле за исключением первого тайма, когда была равная игра. Остальное время прошло под нашей диктовкой — мы создавали моменты, но не забивали. Главное, что мы выиграли Кубок. Это очень важный и любимый трофей. Я настаивал на том, чтобы мы все настроились и завоевали его.

Мы увидим вас в Динамо в следующем сезоне? Мы выиграли Кубок, дайте нам порадоваться этому трофею. Я очень рад от того, как Динамо сыграло в финале Кубка и в целом в этом сезоне. Очень важный и сложный год. Под моим руководством были игроки, которые полностью доверились мне и полностью выполняли то, что я от них требовал. Я с первого дня сказал, что мне не нужны ваши ноги, мне нужны ваши головы и ум. В футболе не только талант важен, хотя это тоже важная составляющая. Самое главное – это желание игроков полностью отдаться футболу и уважать игровые принципы, которые мы решаем вместе. Соблюдение этих принципов приводит к завоеванию трофеев и получению удовольствия от футбола", — сказал Луческу в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Видеообзор матча Динамо — Заря можно посмотреть на Football.ua.