Украина

Вингер "бело-синих" подвел краткие итоги сезона для киевского клуба.

Лидер Динамо Виктор Цыганков прокомментировал завоеванное чемпионство в УПЛ, а также рассказал, кому киевляне должны отдать должное за этот успех.

"Пять лет я в первой команде. Это мой первый чемпионский титул. Первый — он самый приятный, наверное. А когда он единственный — это доставляет очень много радости.

У нас команда с большим потенциалом. Сейчас пришел тот тренерский штаб, который умеет развивать этот потенциал. Это самое главное. Я считаю, что это поспособствовало тому, что мы выиграли чемпионат.

Каждый футболист в киевском Динамо развивается с таким тренером как Мирча Луческу. Для каждого это огромный скачок вверх в этом сезоне. Этот человек очень долго в футболе и умеет развивать. Он развивал бразильских футболистов, а в этом году он развивал нас. Победа в чемпионате — 90 процентов его заслуга", — приводит слова Цыганкова ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, по итогам нынешнего сезона Динамо оформило требл, став чемпионом УПЛ, завоевав Суперкубок и Кубок Украины.