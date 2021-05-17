Украина

Коуч продолжит тренировать "бело-синих".

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу продолжить тренировать клуб. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире Цыганык Live.

"Никаких проблем нет — Луческу остается в Динамо, и у него хватает сил на эту работу. К нему в Киев приехала жена, и они здесь провели определенное время.

Также у Луческу был разговор с президентом Динамо Игорем Суркисом, разговор с Григорием Суркисом. И после этого они еще раз встречались, согласовав все условия работы на следующий сезон.

Насколько мне известно, руководство Динамо хочет продлить контракт Луческу еще на сезон. И, думаю, румынский специалист согласится на это", — рассказал Цыганык.

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