Специалист рассказал, когда у него возникла идея возглавить Динамо.
Мирча Луческу, ФК Динамо Киев
17 мая 2021, 22:39
Главный тренер сборной Украины Мирча Луческу рассказал, почему решил вернуться в Украину и возглавить киевское Динамо.
Об этом Луческу рассказал в интервью журналисту Игорю Цыганыку.
"Вспомни, два года назад матч Турция — Украина. Игорь, тогда мы с тобой говорили по телефону про сборную Украины, которая была очень молодой. А у меня сборная Турции была еще младше, чем команда Шевченко.
Была проделана огромная селекционная работа. Я объехал много стран и клубов. Что мной управляло? Я взял на себя ответственность за сборную Турции. Я хотел сделать их лучше, усилить. Я получаю от этого большое удовольствие. Сейчас футболисты звонят мне и благодарят за то, что я им помог.
После той игры ты начал спрашивать меня о Динамо, мол, когда я приеду в этот клуб? Я ответил тогда: "Да нет, какое Динамо! Я сейчас работаю в сборной". Вот тогда эта мысль и появилась. Почему бы не вернуться в чемпионат Украины, где столько хороших воспоминаний? Я много лет прожил в Украине", — цитирует Луческу Цыганык в эфире программы Цыганык Live.
Ранее сообщалось, что Луческу останется работать в киевском Динамо.
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