Украина

Специалист рассказал, когда у него возникла идея возглавить Динамо.

Главный тренер сборной Украины Мирча Луческу рассказал, почему решил вернуться в Украину и возглавить киевское Динамо.

Об этом Луческу рассказал в интервью журналисту Игорю Цыганыку.

"Вспомни, два года назад матч Турция — Украина. Игорь, тогда мы с тобой говорили по телефону про сборную Украины, которая была очень молодой. А у меня сборная Турции была еще младше, чем команда Шевченко.

Была проделана огромная селекционная работа. Я объехал много стран и клубов. Что мной управляло? Я взял на себя ответственность за сборную Турции. Я хотел сделать их лучше, усилить. Я получаю от этого большое удовольствие. Сейчас футболисты звонят мне и благодарят за то, что я им помог.