Украина

Команда будет отдыхать до конца июня.

Футболисты, тренерский штаб и персонал киевского Динамо после поединка против Зари в финале Кубка Украины ушли в отпуск.

Некоторые футболисты уже начали отдыхать, а 13 игроков вместе со сборной Украины готовятся к предстоящему Евро-2020.

В список сборников вошли: Георгий Бущан, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев и Артем Беседин.

Выход команды из отпуска предварительно запланирован на 22 июня. График впоследствии может быть скорректирован в зависимости от даты проведения Суперкубка Украины, в котором Динамо сыграет против Шахтера.

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