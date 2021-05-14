Украина

Специалист принял решение оставить свой пост.

Спортивный директор киевского Динамо Алексей Михайличенко принял решение покинуть клуб.

Специалист несколько дней назад обсудил с президентом клуба Игорем Суркисом свой уход.

Главная причина — дискомфорт на занимаемой должности. Михайличенко 12-го мая написал заявление на увольнение.

Сообщается, что претендентом на пост спортдира клуба является Владимир Бессонов, который работает в селекции клуба с 2015 года.

Отметим, что Михайличенко работал спортивным Директором "бело-синих" с 2010 года. В сезоне-2019/20 он занимал пост главного тренера клуба, после чего вернулся к своей прежней должности.

Что касается Бессонова, то в бытность футболиста он защищал цвета киевского клуба. Также он прославился в качестве тренера луганской Зари, Днепра и других клубов.