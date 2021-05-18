Украина

Два легионера больше не являются игроками львовского клуба.

Защитник Рагнар Сигурдссон и нападающий Бобир Абдихоликов покинули Рух. Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

Оба легионера присоединились к львовскому клубу прошедшей зимой, однако заиграть в УПЛ им не удалось.

На счету 34-летнего исландца только один матч за основную команду Ивана Федыка, а 24-летний представитель Узбекистана и вовсе не дебютировал за Рух.

По итогам сезона Рух финишировал на 10-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 28 очков после 26 игр.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.