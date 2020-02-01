Украина

Football.ua завершает серию материалов про лучших игроков украинской Премьер-лиги прошлого сезона.

Мы уже определили лучших в позициях вратаря, защитников и полузащитников.

Награды сезона УПЛ-2020/21: лучший вратарь

Награды сезона УПЛ-2020/21: лучшие защитники

Награды сезона УПЛ-2020/21: лучшие полузащитники

Пришло время перейти к определению лучшего нападающего и вингеров.

Варианты правых полузащитников: Виктор Цыганков (Динамо), Александр Караваев (Динамо), Тете (Шахтер), Марлос (Шахтер), Владислав Калитвинцев (Десна).

Правый полузащитник, выбор Football.ua: Виктор Цыганков

Лидер киевского Динамо Виктор Цыганков снова не сумел провести ровный сезон без спадов и повреждений. В УПЛ Виктор провел 20 матчей, в старте выходил 15 раз. Но и этого количества игрового времени Цыганкову более чем хватило, чтобы стать лучшим игроком в своей позиции. Правый вингер Динамо имеет в своем активе 12 голов и 4 голевые передачи. Среди представленных игроков Цыганков чаще всех наносил удары по воротам своих соперников – в среднем за матч 1,5 ударов. Также Цыганков имеет хороший показатель ключевых передач, в среднем за матч – 1,35. Но в этих показателях себя лучше проявили Марлос (1,53) и Владислав Калитвинцев (1,71).

Также Цыганков имеет достаточно высокий показатель ведения успешных единоборств – 51% выигранной борьбы, хороший показатель для игрока атаки. Имеет достаточно высокий показатель успешных обводок – 68%. У бразильца Тете из Шахтера показатель похожий – 69%, но при этом игрок "горняков" почти в два раза чаще идет обыгрывать своих соперников.

А главный показатель, к которому никто не смог даже приблизиться – это реализация голевых моментов – 43%. Ближайший преследователь Тете – 33%. Например, у Владислава Калитвинцева этот показатель равен 9%, а у Марлоса и Александра Караваева 16% и 17% соответственно.

Альтернативный вариант: Тете

Бразильский вингер Шахтера начинал сезон вообще в статусе запасного. Но постепенно в Шахтере начали происходить перемены. Луиш Каштру поначалу ротировал Тете и Марлоса, а после решил второго использовать в середине поля.

Тете этот сезон может занести себе в актив. Он стал игроком основного состава и в матчах украинской Премьер-лиги постоянно демонстрировал свой высокий класс, который безусловно у игрока имеется.

Варианты левых полузащитников: Манор Соломон (Шахтер), Карлос Де Пена (Динамо), Жерсон Родригес (Динамо), Владислав Кочергин (Заря), Сергей Булеца (Днепр-1).

Левый полузащитник, Football.ua: Манор Соломон

Израильтянин провел неплохой сезон и за год из игрока ротации превратился в полноправного игрока основного состава. Главными конкурентами в этой позиции у Соломона были вингеры Динамо: Карлос Де Пена и Жерсон Родригес, также хороший сезон выдал игрок Зари Владислав Кочергин.

Соломон имеет в своем активе в УПЛ 9 голов и 1 голевую передачу. Манор обходит своих оппонентов практически по всем атакующим показателем. Количество и эффективность обводок находится просто на запредельно высоком уровне – в среднем 5,8 обводок за матч, из них 74% успешных. Сильно проигрывает Соломон в качестве и количестве навесов Карлосу Де Пене. Но тут надо учитывать, во-первых, специфику игры Шахтера, который минимизирует количество фланговых подач, предпочитая развивать свои атаки через центр, а во-вторых, навесные передачи – это, пожалуй, сильнейшее качество Карлоса Де Пены, потому уругваец и выполняет этот элемент настолько часто.

Альтернативный вариант: Владислав Кочергин

Альтернативным вариантом мы выбрали Владислава Кочергина по причине его влияния на игру команды. Хавбек Зари не единожды вытягивал матчи для луганчан исключительно за счет своих индивидуальных действий. На его счету в прошедшем сезоне 6 голов и 4 голевые передачи. Отличный сезон для 25-летнего игрока. Тем удивительнее выглядит игнорирование такого игрока тренерским штабом национальной сборной.

Варианты нападающих: Владислав Кулач (Ворскла), Захеди Шахаб (Олимпик/Заря), Руслан Степанюк (Ворскла), Аллахьяр Сайядманеш (Заря), Александр Гладкий (Заря)

Нападающий, выбор Football.ua: Владислав Кулач

Владислав Кулач выдал хороший сезон и абсолютно заслуженно занимает свое почетное место на острие атаки нашей сборной. В его активе 15 голов и 0 голевых передач. Как любят говорить эксперты, нападающий должен быть эгоистом и 0 в графе голевых передач говорит о том, что Владислав всегда предпочитает сам решать момент, нежели перекладывать это на кого-то из партнеров.

Если сравнивать все статистические показатели представленных игроков, то можно увидеть, что показатели Кулача находятся приблизительно на том же уровне, что и у других форвардов, но в одном он превосходит своих оппонентов очень существенно – реализация голевых моментов. Показатель Кулача – 63%. У остальных этот показатель в районе 30%, у кого-то чуть ниже, у кого-то чуть выше. У Гладкого и Шахаба было такое же количество голевых моментов, но голов на 5 меньше и у одного, и у второго.

У лучших нападающих мира с реализацией в прошлом сезоне было все не настолько хорошо, как у Кулача. Роберт Левандовски – 39%, Ромелу Лукаку – 38%, Криштиану Роналду – 34%, Лионель Месси – 28%.

Тем удивительнее кажется отсутствие Кулача в расширенной заявке национальной сборной Украины, когда у Андрея Шевченко большие проблемы в позиции форварда.

Альтернативный вариант: Александр Гладкий

Появление Александра Гладкого в Заре многие воспринимали скептически. Достаточно возрастной игрок присоединился к луганской команде прямиком из низов турецкого первенства. Тем не менее, Гладкий целиком и полностью оправдал свое появление в команде. Он помог Виктору Скрипнику и команде завоевать бронзовые медали, забив 10 голов в ворота своих соперников. Под конец сезона тренерский штаб луганчан имел непривычно большой выбор на позиции форварда, но при этом продолжал предоставлять игровое время Гладкому.

Сергей Горбаченко, Football.ua