Тимур Чогадзе начнет новый сезон в новой команде.
Тимур Чогадзе, ФК Олимпик
20 мая 2021, 21:21
Полузащитник донецкого Олимпика Тимур Чогадзе стал игроком Ингульца, сообщает пресс-служба клуба из Петрово.
Соглашение с 23-летним грузинским хавбеком рассчитано на два года.
В минувшем сезоне Чогадзе провел 15 поединков в составе Олимпика, в которых отметился одной голевой передачей.
Напомним, Ингулец в своем дебютном сезоне в УПЛ смог сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата Украины, финишировав на 12-м месте в турнирной таблице.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.