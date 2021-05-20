Украина

Тимур Чогадзе начнет новый сезон в новой команде.

Полузащитник донецкого Олимпика Тимур Чогадзе стал игроком Ингульца, сообщает пресс-служба клуба из Петрово.

Соглашение с 23-летним грузинским хавбеком рассчитано на два года.

В минувшем сезоне Чогадзе провел 15 поединков в составе Олимпика, в которых отметился одной голевой передачей.

Напомним, Ингулец в своем дебютном сезоне в УПЛ смог сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата Украины, финишировав на 12-м месте в турнирной таблице.

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