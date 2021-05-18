Украина

Наставник донецкого клуба рассказал о подготовке команды к новому сезону.

Главный тренер Олимпика Роман Санжар прокомментировал планы донецкой команды на предстоящее межсезонье.

"Мы планируем 14 июня приступить к тренировкам. Это базовая дата. За рубежом никаких сборов мы пока что не планируем. Почему? По сути у нас будет много изменений, новая команда, много ребят будет на просмотре. Начнем подготовку в Киеве, а дальше уже посмотрим.

У нас будет много изменений. По именам, кто ушел и кто придет, я пока говорить конкретно не готов. По ребятам, которые могут прийти, мы пока ведем переговоры, составляем списки футболистов, которых хотели бы видеть в нашей команде", — приводит слова Санжара ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, минувший сезон Олимпик завершил на предпоследнем месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 22 очка в 26 поединках.

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