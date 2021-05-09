Украина

Стали известны подробности соглашений футболистов с петровским клубом.

Шахтер минимально обыграл Ингулец в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер петровского клуба Сергей Лавриненко поделился подробностями о контрактах некоторых футболистов команды.

46-летний специалист заявил, что клуб продлил соглашения с Александром Козаком, Виталием Павловым, Михаилом Плохотнюком и Младеном Бартуловичем.

Помимо этого стало известно, что по окончании сезона Ингулец покинут Денис Балан и Николоз Сичинава. Сообщается, что игроки получили более выгодные предложения.