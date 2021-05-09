Стали известны подробности соглашений футболистов с петровским клубом.
Младен Бартулович, Динамо Киев
09 мая 2021, 20:28
Шахтер минимально обыграл Ингулец в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер петровского клуба Сергей Лавриненко поделился подробностями о контрактах некоторых футболистов команды.
46-летний специалист заявил, что клуб продлил соглашения с Александром Козаком, Виталием Павловым, Михаилом Плохотнюком и Младеном Бартуловичем.
Помимо этого стало известно, что по окончании сезона Ингулец покинут Денис Балан и Николоз Сичинава. Сообщается, что игроки получили более выгодные предложения.