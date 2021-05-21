Украина

Функционер рассказал об омоложении состава.

Директор Александрии Дмитрий Китаев рассказал, почему клуб решил не продлевать контракт с рядом основных футболистов.

"У многих игроков закончились контракты и дальше есть некоторые условия, которые будут у новых игроков. Поэтому кто-то из ребят сам захотел поменять команду.

Это не разрыв отношений, они просто отработали свой контракт, за что мы им всем благодарны. Пришло время меняться.

У нас останется немало опытных игроков и будет неплохой идеей сейчас разбавить коллектив молодыми и перспективными игроками", — рассказал Китаев.

Напомним, Александрию в летнее межсезонье покинуло восемь футболистов. Ранее сообщалось, что новым наставником Александрии стал Юрий Гура.