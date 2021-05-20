Украина

Команда УПЛ проводит серьезные изменения в своем составе.

Александрия на своем официальном сайте объявила о том, что ее состав предстоящим летом покинут сразу восемь футболистов.

У всех игроков заканчиваются контракты и новые соглашения с ними подписаны не будут.

Таким образом, в следующем сезоне за Александрию точно не сыграют вратарь Юрий Панькив, защитники Павел Пашаев и Евгений Банада, а также полузащитники Артем Гордиенко, Дмитрий Гречишкин, Валерий Лучкевич.

Также команду покинут арендованные футболисты Роман Вантух и Валерий Бондаренко — они вернуться в Динамо и Шахтер соответственно.

Ранее сообщалось, что новым наставником Александрии стал Юрий Гура.