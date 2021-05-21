Украина

Футболист входил в сферу интересов клуба.

Киевское Динамо хотело усилить свой состав Николаем Кухаревичем, который перебрался из львовского Руха во французский Труа. Об этом рассказал президент "бело-синих" Игорь Суркис.

"Я не вижу таких футболистов, чтобы они были сильнее моих молодых игроков. Да, мы хотели купить из Руха Кухаревича.

Вели переговоры по молодому игроку, но президент нормально ответил, что смотрит только на возможность продажи на Запад. Других футболистов я не вижу, кто мог бы конкурировать", — сказал Суркис в интервью Профутбол Digital.

Напомним, Кухаревич в зимнее трансферное окно принял предложение французского Труа, который вернулся в Лигу 1.

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