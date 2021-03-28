Украина

Украинский форвард рассказал, почему в итоге не состоялся его трансфер в клуб из Бельгии.

Нападающий львовского Руха Николай Кухаревич подписал контракт с Труа, который является лидером Лиги 2 и имеет неплохие шансы в следующем сезоне пополнить ряды элиты французского футбола.

Впрочем, 19-летний украинец изначально должен был перебраться в Андерлехт. Кухаревич даже прошел медицинское обследование, а главный тренер бельгийского клуба Венсан Компани лично хотел видеть юного футболиста в своей команде, но трансфер в итоге не состоялся.

"На самом деле, меня приятно поразил Андерлехт. Это однозначно топ-уровень. Там очень скрупулезно относятся к медосмотру потенциального новичка. Каждая деталь важна. Меня, как говорится, проверили с ног до головы. Они обращают внимание абсолютно на все. Даже тот факт, что я во время процедуры медосмотра общался с психологом, о многом говорит".

"Я действительно общался с Компани. Сначала мы говорили с ним по видеосвязи. Он ехал в машине и позвонил мне, а впоследствии Венсан приехал на базу Андерлехта и там мы говорили с ним тет-а-тет вживую. Он сказал, что хотел бы видеть меня в команде. Дал несколько советов. Меня это очень впечатлило".

"Он просматривал игры с моим участием. Отметил мой гол в ворота Днепра-1. Подчеркнул, что у меня есть все для того, чтобы играть в футбол на высоком уровне. На самом деле, услышать это из уст Венсана Компани — это то с чем-то. Для меня это большая мотивация и стимул работать еще больше. А еще Венсан заметил, что в футболе нет никаких секретов успеха. Главное — это упорный труд и вера в свои силы".

"Если быть откровенным, все шло к тому, что я подпишу контракт именно с Андерлехтом. Почти все уже было согласовано. Все же в последний момент не дошли до определенного согласия. Также клуб Труа вмешался в переговоры. И именно с французской командой я подписал контракт", — заявил Николай Кухаревич.

Напомним, соглашение 19-летнего украинца с Труа вступит в силу с первого июля 2021 года. Помимо этого, Рух заключил меморандум с холдинговой компанией City Football Group, которая принадлежит владельцам Манчестер Сити.