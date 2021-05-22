Украина

Президент киевского клуба высказался относительно важного события в футбольной истории Украины.

Президент Динамо Киев Игорь Суркис считает, что финал Лиги чемпионов, который проходил в Киеве, заслуга Григория Суркиса, а не Андрея Павелко.

"Я когда-то сказал, что хочу увидеть еще один международный серьезный матч в Украине за время правления нашей Федерации футбола. Хочу просто увидеть, порадоваться.

Финал Лиги чемпионов — это не их заслуга, кто руководит нашим футболом сегодня (Андрей Павелко — примечание ред.). Это заслуга моего брата, потому что эта идея была вынесена четыре года назад до прихода Павелко", — сказал Суркис в эфире Профутбол Digital.

Напомним, что ранее Игорь Суркис оценил работу Мирчи Луческу в Динамо в минувшем сезоне.