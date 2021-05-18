Украина

Румынский специалист рассказал о том, кто помог ему принять решение о работе в стане "бело-синих".

Главный тренер Динамо Мирча Луческу поделился подробностями принятия решения возглавить киевский клуб.

"Мне понравилась идея с работой в Динамо. Сначала я думал, что буду как консультант, что-то подсказывать. Потом, когда я приехал домой к братьям Суркисам, честно говоря, именно их чудесный отец убедил меня возглавить клуб.

Он сказал, что переживания как в последнем туре с Колосом еще раз не переживет. В том матче решалась судьба второго места, и, к счастью, в параллельном матче Заря сыграла вничью с Десной. Он говорил тогда: "Мне 100 лет, я больше не хочу таких эмоций".

Он удивил меня своим отношением к жизни и любовью к команде с футболистами. Это было что-то удивительное. Так я попал в Динамо и подписал контракт с клубом", – сказал наставник "бело-синих".

Ранее румынский специалист поделился воспоминаниями двухлетней давности.