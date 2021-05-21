Украина

Команда готовится к товарищеским играм и Евро.

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко рассказал, как сборная Украины проводит тренировки.

"Утром, в основном, работа направлена на функциональное состояние, вечером – на тактику. Тренерский штаб старается варьировать нагрузки", — сказал хавбек.

Напомним, свой следующий матч Украина проведет против Бахрейна в рамках спарринга.

Игра состоится 23-го мая в Харькове, на ОСК Металлист. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что на Евро-2020 сборная Украины выступит в новой форме.

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