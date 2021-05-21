Команда готовится к товарищеским играм и Евро.
Тарас Степаненко, УАФ
21 мая 2021, 23:54
Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко рассказал, как сборная Украины проводит тренировки.
"Утром, в основном, работа направлена на функциональное состояние, вечером – на тактику. Тренерский штаб старается варьировать нагрузки", — сказал хавбек.
Напомним, свой следующий матч Украина проведет против Бахрейна в рамках спарринга.
Игра состоится 23-го мая в Харькове, на ОСК Металлист. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что на Евро-2020 сборная Украины выступит в новой форме.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.