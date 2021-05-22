Украина

Люксембуржцы сыграют с Норвегией и Шотландией.

Три футболиста из чемпионата Украины получили вызов на ближайшие поединки сборной Люксембурга. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Люксембурга.

Вызов в национальную команду получили вингер киевского Динамо Жерсон Родригес, полузащитник полтавской Ворсклы Оливье Тилль и защитник Львова Энес Махмутович.

В июне сборная Люксембурга проведет два товарищеских матча — против Норвегии (2 июня) и Шотландии (6 июня).

В составе национальной команды Родригес провел 34 матча и забил семь голов, отдав один ассист. У Тилля 30 поединков — два гола и три ассиста, а на счету Махмутовича — 17 матчей.

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